Forest : un suspect grièvement blessé après une chute lors d’une tentative de cambriolage

Une tentative d’effraction a tourné au drame dans la nuit de mercredi à jeudi à Forest.

Un homme a été grièvement blessé dans la nuit de mercredi à jeudi après une chute sur le toit d’un garage, rue Meyerbeer à Forest, a indiqué jeudi la zone de police Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest).

Les équipes de police ont été appelées mercredi vers 20h30 pour une personne blessée. À leur arrivée, elles ont découvert la victime sur le toit d’un garage. Les secours l’ont prise en charge avant de la transporter à l’hôpital.

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Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme aurait été repéré alors qu’il tentait de s’introduire par effraction dans un bâtiment. Il serait ensuite tombé lors de sa fuite.

Le parquet a été informé des faits. Le suspect a été privé de liberté, a ajouté la zone de police Bruxelles-Midi. Les circonstances exactes de l’incident font l’objet d’une enquête.

Belga – Photo : Belga Image