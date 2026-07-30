Trois policiers bruxellois blessés après des affrontements avec des supporters suédois

La nuit a été agitée dans le centre de la capitale avant la rencontre européenne entre le RSC Anderlecht et le club suédois d’Hammarby IF. Des tensions ont éclaté autour de la Bourse, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.

À Bruxelles, trois inspecteurs de la police locale ont été légèrement blessés la nuit dernière lors d’affrontements avec des supporters du club de football suédois Hammarby IF. C’est ce qu’ont rapporté plusieurs médias, et cette information a été confirmée par la police bruxelloise. Hammarby IF affrontera ce soir le RSC Anderlecht lors du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa.

Selon la porte-parole de la police, Ilse Van de Keere, une patrouille de police a repéré mercredi soir un groupe d’environ 150 supporters bruyants sur la place de la Bourse. Il s’agissait de supporters du club de football suédois Hammarby IF, dont un grand nombre semblait être sous l’emprise de l’alcool. Un deuxième groupe de supporters, d’environ 50 personnes, se trouvait dans un café près de la place de la Bourse, et ces personnes présentaient les caractéristiques de ce qu’on appelle des “ultras”, a précisé la porte-parole.

► Lire aussi | Deux blessés dans un incident violent à la station de prémétro Bourse

“Vers minuit, les supporters ont allumé des feux de Bengale sur l’une des statues de lions de la Bourse”, poursuit-elle. “Les supporters suédois scandaient des chants de combat et provoquaient les personnes présentes sur les marches de la Bourse dans le but de déclencher une confrontation. Craignant une escalade de la situation, nos services ont demandé aux passants présents, dont des touristes, de quitter les marches de la Bourse.”

Les policiers bruxellois ont toutefois été la cible de dizaines de projectiles de toutes sortes. Ils ont également été attaqués à plusieurs reprises par les émeutiers, ce qui les a contraints à effectuer un retrait stratégique temporaire en attendant des renforts.

► Lire aussi | Plusieurs policiers blessés lors d’incidents en marge du “Carnaval Sauvage”



“Après l’arrivée des renforts, la police a procédé à la repousse des fauteurs de troubles vers l’avenue Anspach, en direction de Lemonnier”, explique Van de Keere. “Plusieurs interventions ont ensuite été menées sur cet axe, ainsi qu’en direction du quartier Saint-Gorik. Le recours aux gaz lacrymogènes s’est avéré nécessaire. Le canon à eau est également arrivé sur place, mais il n’a pas été utilisé. Nos services ont tenté à plusieurs reprises d’engager le dialogue avec les supporters présents sur place, mais sans résultat. Vers 1 h 30, le calme est revenu.”

Belga – Photo : Belga Image