Deux blessés dans un incident violent à la station de prémétro Bourse

Un incident violent est survenu jeudi matin à la station de prémétro Bourse, dans le centre de Bruxelles.

Après une interruption en raison d’une intervention des services de secours, la circulation des trams 4 et 10 a repris mais la station Bourse reste temporairement fermée. Selon les informations de Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, une agression a eu lieu dans la station vers 6h20. Deux ambulances ont été envoyées sur place pour des personnes blessées à la suite d’une agression. Vers 6h50, une poubelle a également pris feu.

“Trois personnes ont été impliquées dans l’incident. Deux d’entre elles ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées”, a indiqué Laurent Vermeersch, porte-parole de la Stib à nos confrères de Bruzz.

Selon les premiers éléments, l’altercation a débuté à l’extérieur de la station, sur la voie publique, avant de se poursuivre à l’intérieur de la station Bourse. Les circonstances exactes des faits restent toutefois à déterminer.