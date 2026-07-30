Un homme blessé à l’arme blanche rue d’Aerschot à Schaerbeek, un suspect interpellé

Un homme a été blessé à l’aide d’un objet tranchant mercredi soir rue d’Aerschot, à Schaerbeek, a indiqué jeudi la police de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode).

Vers 21h45, une patrouille est intervenue rue d’Aerschot, où de nombreuses personnes étaient rassemblées. Sur place, les policiers ont découvert une victime blessée par un objet tranchant. La victime a été prise en charge par les services de secours et transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, selon la police.

Un suspect a été interpellé et privé de liberté. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident. Aucune autre information n’a été communiquée à ce stade sur le mobile des faits ou l’identité des personnes impliquées.

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