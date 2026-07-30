L’ACV dénonce un manque de personnel médical au centre d’accueil Fedasil du Petit Château

Le service médical du centre Fedasil du Petit Château à Bruxelles se trouve actuellement en sous-effectif, dénonce jeudi le syndicat chrétien ACV/CSC. Or, de nombreuses personnes accueillies au sein du centre présentent des besoins importants en matière de soins ou souffrent de troubles psychologiques, souligne la secrétaire de l’ACV Openbare Diensten (pendant flamand de la CSC Services publics), Kai Saillart.

Selon la représentante syndicale, la situation sur place est tendue et le risque d’incident élevé, car de nombreux résidents ne reçoivent pas – ou pas dans les temps – les soins médicaux dont ils ont besoin. La réduction des effectifs en raison de la période de vacances, associée aux vagues de chaleur successives, contribuent également à la dégradation de la situation, ajoute Mme Saillart.

Mardi, l’équipe médicale présente au sein du Petit Château ne comptait que six personnes. “Parmi elles, quelqu’un chargé de l’administratif, trois infirmières et deux médecins. Tous croulent sous le travail: ils doivent examiner les nouveaux arrivants, rattraper les rendez-vous en retard, mener des entretiens d’admission, participer à des réunions et s’occuper des mesures de prévention contre la chaleur. La charge de travail est extrêmement lourde“, illustre Kai Saillart. Le centre ne dispose par ailleurs que d’un seul psychologue actuellement, pour un total de 500 résidents, ajoute-t-elle.

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“Le service médical avait déjà tiré la sonnette d’alarme auprès de la direction en début d’année. Malgré des signes d’épuisement professionnel, les employés continuent de travailler par loyauté envers leurs collègues, souvent au détriment de leur propre bien-être“, poursuit la secrétaire syndicale. “La situation atteint ses limites et le service risque de céder sous la pression. De plus en plus de résidents sont envoyés aux urgences, le personnel n’arrivant plus à faire face. […] La direction est à la recherche d’un psychologue clinicien, mais la situation est urgente“, insiste Mme Saillart.

“La direction suit la situation de près et se concerte à ce sujet avec les services concernés et le syndicat. Récemment, Fedasil a répondu à plusieurs reprises aux questions et aux préoccupations” du personnel, a réagi l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile.

Cette dernière se dit par ailleurs consciente de la charge de travail à laquelle fait face le service médical du centre d’accueil, et souligne que des procédures de recrutement sont en cours afin de pallier certaines absences temporaires. Fedasil assure en outre que les résidents qui ont besoin de soins médicaux ou psychologiques bénéficient aujourd’hui du soutien nécessaire, et qu’une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables et aux situations urgentes.

Belga