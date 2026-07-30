Le graffeur bruxellois HMI, de son vrai nom Fouad Hachmi, a réalisé une fresque en hommage à Driss Atounane, décédé à la suite d’une agression dans le tram 55.

Âgé de 54 ans et commerçant sur la place Liedts à Schaerbeek, Driss Atounane est décédé dimanche après avoir été violemment agressé dans un tram de la ligne 55 à Evere. Driss Atounane était intervenu pour défendre une passagère prise à partie par un homme qui aurait tenu des propos racistes et islamophobe.

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Membre du collectif bruxellois CNN, HMI a choisi de représenter le visage de la victime, accompagné des inscriptions « Qui sauve une vie, sauve l’humanité » et « RIP Driss Atounane. 26-07-26 ». La fresque est visible à l’angle de la rue de Zaventem, à proximité du cimetière de Bruxelles, et de l’avenue Jules Bordet, à Evere.

L’œuvre a suscité la réaction du bourgmestre d’Evere, Alessandro Zappala, qui a salué l’initiative sur Facebook. « Quand l’art devient un devoir de mémoire. Cette fresque rend hommage à Driss Atounane, un homme qui a perdu la vie en portant secours. Merci à l’artiste everois HMI CNN pour cette œuvre porteuse de sens », a-t-il écrit.

Ce n’est pas la première fois que HMI consacre une fresque à une victime d’un drame ayant marqué Bruxelles. En juin 2025, il avait déjà réalisé une œuvre en mémoire de Fabian, l’enfant mort après avoir été percuté par un véhicule de police, dans le centre de la capitale.

Les funérailles de Driss Atounane se dérouleront ce vendredi à la mosquée Attaouba, à Evere.

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