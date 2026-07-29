Agression mortelle dans le tram : émoi dans le quartier de Driss Atounane, le commerçant tué après avoir défendu une femme

Driss Atounane a succombé à ses blessures après une agression survenue jeudi dans un tram bruxellois. Place Liedts, là où il tenait un commerce avec son frère, c’est tout un quartier qui pleure sa mort.

L’entrepreneur de 54 ans est décédé dimanche après avoir été violemment agressé dans un tram de la ligne 55 à Evere. Driss Atounane était intervenu pour défendre une passagère prise à partie par un homme qui aurait tenu des propos racistes et islamophobes.

Les faits se sont déroulés jeudi dernier. Selon La Capitale, l’agresseur aurait frappé l’entrepreneur à la tête avec un objet lourd, avant de lui asséner plusieurs coups de pied alors qu’il était au sol. Des jeunes présents dans le tram seraient alors intervenus pour repousser l’agresseur.

Père de famille et propriétaire de plusieurs commerces à Schaerbeek, l’entrepreneur était connu localement. Sa mort a suscité de nombreuses réactions dans le monde entrepreneurial et politique bruxellois, notamment sur les réseaux sociaux. Dans son quartier, l’émotion est évidemment très vive.

■Reportage de Claire Vermeulen et Marjorie Fellinger