Un Bruxellois de 54 ans décède après une violente agression dans un tram à Evere

Driss Atounane a succombé à ses blessures après une altercation dans un tram bruxellois. Un suspect a été arrêté et placé sous mandat d’arrêt.

Un entrepreneur de 54 ans est décédé dimanche après avoir été violemment agressé dans un tram de la ligne 55 à Evere. Driss Atounane aurait tenté de s’interposer alors qu’un homme insultait une passagère avec des propos racistes et islamophobes.

Les faits se sont produits jeudi dernier peu après 15 heures. Selon La Capitale, l’agresseur aurait frappé l’entrepreneur à la tête avec un objet lourd avant de lui donner plusieurs coups de pied alors qu’il se trouvait au sol. Des jeunes présents sur place seraient intervenus pour repousser l’homme.

Grièvement blessé, Driss Atounane a été emmené au CHU Brugmann, à Schaerbeek, où il est tombé dans le coma. Il est décédé dimanche des suites de ses blessures.

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L’incident a été confirmé à BRUZZ par la STIB. “Un homme a été interpellé par la police. Selon le témoignage de la victime, cet homme l’a insultée en proférant des injures racistes”, indique la porte-parole Françoise Ledune.

Le parquet de Bruxelles a également confirmé les faits à nos confrères de La Capitale : “Je vous confirme le décès de la victime. Le suspect a été interpellé et un juge d’instruction a été saisi par le parquet. L’inculpé a été placé sous mandat d’arrêt et un expert psychiatre a été désigné par le juge d’instruction afin de procéder à l’expertise de ce dernier”, indique Aurélie-Anne De Vos, substitut du procureur du Roi de Bruxelles.

Père de famille et propriétaire de plusieurs commerces à Schaerbeek, l’entrepreneur était connu localement. Sa mort a suscité de nombreuses réactions dans le monde entrepreneurial et politique bruxellois, notamment sur les réseaux sociaux.

BX1 – Photo : Belga Image