Union Saint-Gilloise: Mohammed Fuseini victime d’un violent vol en plein Bruxelles

Mohammed Fuseini, attaquant de l’Union Saint-Gilloise, a été victime d’un violent vol ce dimanche à Bruxelles alors qu’il se trouvait dans sa voiture. Les faits se sont déroulés en pleine journée.

Selon les informations rapportées par Het Laatste Nieuws, cinq individus cagoulés se sont approchés du véhicule du joueur avant de l’en extraire de force. Les agresseurs lui ont ensuite arraché son téléphone portable. L’attaquant de 24 ans a tenté de résister, mais il a rapidement été maîtrisé par le groupe.

Les voleurs lui ont également dérobé une montre Rolex, dont la valeur est estimée à environ 8.000 euros, avant de prendre la fuite. Le parquet de Bruxelles a confirmé l’ouverture d’une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de cette agression. Le joueur a évidemment porté plainte après cette agression.

Contacté par Het Laatste Nieuws, le club bruxellois a également réagi à cette attaque. “Les images de dimanche dernier sont particulièrement choquantes”, a déclaré l’Union Saint-Gilloise. Le club a précisé que Mohammed Fuseini “s’est ensuite rendu à l’hôpital pour un contrôle et a reçu d’excellents soins de la part de la police bruxelloise, que nous remercions sincèrement pour son travail remarquable”.

L’Union a également rassuré sur l’état de santé de son joueur : “Ses blessures ne sont pas graves et il a repris l’entraînement hier (NDLR, lundi).”

Rédaction