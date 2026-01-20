Métro 3 : quelles alternatives pour Schaerbeek et Evere?

Coût élevés, retards… Le chantier du métro 3 divise plus que jamais. La promesse: relier en 20 minutes, Evere à Forest en passant par le centre-ville. Les travaux accumulent du retard et plusieurs alternatives au métro 3 émergent. Parmi elles, le renforcement du Tram 55. Une ligne de surface, emblématique de Schaerbeek et Evere, qui souffre aujourd’hui de surcharge et de lenteur et ne suffit plus à absorber la demande croissante.

Pour ouvrir une autre voie que celle du métro 3, plusieurs propositions ont été mises sur la table. L’une d’elle inclut l’exploitation de rames plus longues et capacitaires. Parmi les pistes étudiées figure notamment l’exploitation de la ligne avec des Tram4000 (253 places) plutôt que des Tram3000 (184 places). Problème: la majorité des arrêts du tram 55 n’est pas encore compatible avec des trams T4000: “J’ai eu une discussion avec une restauratrice qui est au bord des larmes. Aujourd’hui, le tram ne passe plus devant chez elle. Elle est en baisse de clients et elle se demande si l’année prochaine, elle pourra encore tenir. Il y a des alternatives à créer, c’est sûr. Mais il y a avant tout des options et des visions à mettre sur la table. La priorité aujourd’hui, c’est de faire en sorte que les travaux déjà effectués sur ce projet de métro 3 ne viennent pas allonger la liste des travaux inutiles que ce pays connaît depuis trop longtemps” explique David Cordonnier (PS), échevin de la mobilité de la commune d’Evere.

Autre piste: mettre en place des dispositifs pour prioriser le tram en circulation, et des aménagements pour fluidifier le trafic. Certaines initiatives, comme le Prémétro+, envisagent d’intégrer le 55 et une nouvelle ligne parallèle pour renforcer significativement la desserte vers le centre tout en évitant des infrastructures lourdes coûteuses. Ce serait le cas de la Chaussée de Haecht. Selon Jacques Ponjée, président du Groupement des usagers des transports publics à Bruxelles (GUTIB), cette option n’est pas crédible: “On n’arrivera jamais, avec seulement le tram 55, à répondre à toute l’offre qui est en train de naître dans la commune d’Evere et de Schaerbeek.”

Enfin, une autre alternative envisage de prolonger le tram 55 vers la station Albert, où le terminus en cours d’aménagement pour le Métro 3 serait immédiatement utilisé.

■ Interview de David Cordonnier et Jacques Ponjée au micro de Bonsoir Bruxelles