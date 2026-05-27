L’enseigne bruxelloise La Fleur du Pain passe sous pavillon français

L’enseigne bruxelloise de boulangeries La Fleur du Pain passe sous pavillon français : Laurent Richard, patron et fondateur, cède 80% de ses parts à l’entreprise parisienne Lalos, selon les informations de l’Echo.

Pour Laurent Richard, qui dirige l’enseigne depuis 36 ans, l’objectif est de “pérenniser son entreprise et de bénéficier d’un souffle nouveau venant d’un acteur bien établi dans la capitale française”, d’après les explications de nos confrères.

Lalos est une maison haut de gamme créée par Frédéric Lalos, Meilleur Ouvrier de France. Depuis ses ateliers en périphérie parisienne, elle fournit chaque jour pains, brioches et viennoiseries à des palaces, restaurants étoilés et événements prestigieux. L’entreprise fournit notamment Roland-Garros et l’Élysée.

Laurent Richard conserve malgré tout 20% de ses parts et restera encore quelques années pour accompagner la transition.

L’enseigne compte cinq boulangeries à Bruxelles (deux à Ixelles, une à Woluwe-Saint-Pierre, une à Schaerbeek et une à Uccle) et une à Grand-Bigard. La Fleur du Pain fournit traiteurs, hôtels et restaurants, dont Mix, Bozar et Manhattn’s Burgers. Le B2B représente environ 60 % de ses revenus. L’enseigne génère 11,5 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 110 équivalents temps plein.

La rédaction – Photo : Instagram @la_fleur_du_pain