Ebola : Brussels Airlines réorganise la planification de ses équipages pour ses vols vers les USA

Brussels Airlines doit procéder à des ajustements importants dans la planification de ses équipages pour pouvoir continuer à assurer l’ensemble des vols vers les Etats-Unis, l’Ouganda et la République démocratique du Congo.

En raison de l’épidémie d’Ebola sur le continent africain, une nouvelle directive publiée mardi interdit en effet l’entrée aux États-Unis aux membres d’équipage ayant séjourné dans ces deux pays dans les 21 jours précédant leur arrivée, communique mercredi la compagnie aérienne.

Brussels Airlines doit dès lors adapter ses processus afin de maintenir ses opérations stables sur l’ensemble de son réseau long-courrier, en ce compris vers New York, Washington, Kinshasa et Entebbe. A ce stade, les changements opérationnels sont mis en œuvre sans impact sur le planning des vols actuel, assure la compagnie.

“Cela nous oblige à reconstituer partiellement le puzzle des horaires de vols de nos membres d’équipage”, explique sa porte-parole Joëlle Neeb, sachant que l’entreprise compte environ 185 pilotes et 775 membres du personnel de cabine long-courrier. “Cette interdiction américaine n’a, par contre, pas d’impact sur nos opérations.”

Jusqu’à présent, une exception valait pour le personnel volant, à qui il était permis d’entrer aux Etats-Unis même s’il s’était rendu dans une zone touchée par le virus Ebola. Cela ne vaut désormais plus que pour le personnel des vols cargo.

“Tout le personnel volant qui s’est rendu en RDC et en Ouganda au mois de mai ne volera pas vers les Etats-Unis en juin. Cela a aussi un impact sur le personnel qui devait voler avec les Diables Rouges début juin pour les emmener jusqu’aux Etats-Unis pour la Coupe du monde de football, par exemple.”

Brussels Airlines, qui a développé une véritable expertise pour les vols africains au sein du groupe allemand Lufthansa, rappelle qu’étant donné le contexte sanitaire, ces liaisons sont plus que jamais essentielles pour maintenir la connectivité de la région. Les vols permettent ainsi l’acheminement de médicaments essentiels ainsi que de personnel médical vers les zones concernées. Le transporteur s’efforce dès lors de maintenir son programme de vols dans la mesure du possible et adaptera ses opérations si nécessaire, en ligne avec les directives officielles.

Belga