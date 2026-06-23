Foyer anderlechtois : la direction de la SLRB soutient n’avoir reçu aucune plainte avant le reportage de la VRT

La Société Régionale du Logement de la Région Bruxelloise qui coordonne la politique du logement social à Bruxelles et contrôle les 16 Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) de la capitale n’a reçu aucune plainte concernant des irrégularités et la tension au sein du Foyer anderlechtois avant la diffusion du reportage de l’émission Pano de la VRT.

Cette déclaration émane du Directeur Général de l’organisme para-régional, Alain Verheulpen et de la DG adjointe Dorien Robben, devant la commission d’enquête parlementaire sur le Foyer anderlechtois. Celle-ci se penche sur les irrégularités potentielles commises notamment par le président Lotfi Mostefa, selon des témoignages d’interférence dans la procédure de dérogation aux règles d’octroi des logements et de contournement de la charte de déontologie.

■ Reportage Maria Bemba, Yannick Vangansbeek et Hugo Moriamé

Selon ces deux témoins entendus longuement, en deux temps, lundi et mardi, les audits successifs et le contrôle au Foyer n’ont pas révélé de gros problèmes dans le domaine des investissements significatifs réalisées par celui-ci. “Mais on a vu que la gestion pouvait être plus professionnelle. Les audits ont révélé que “le plan stratégique du Foyer n’était pas assez mature“.

Selon Dorien Robijn, le premier audit entamé en 2019 classait le Foyer “un peu sous la moyenne des SISP bruxelloises“. Le signal d’alarme a été actionné en 2023, lorsque le Foyer a sollicité 300.000 euros pour parer au plus pressé dans le cadre des projets de rénovation/construction.

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Toujours d’après la DG adjointe, “on a constaté que le Foyer n’était pas mature pour intégrer la gestion de l’ERP” – ndlr: le logiciel qui centralise et automatise l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise. Cette difficulté a cependant également été constatée dans d’autres SISP.

Alain Verheulpen n’a pas caché que la SLRB était actuellement dans le flou en raison du déchirement interne au CA. A l’entendre, une mise sous tutelle n’est pas à exclure, mais seulement au terme d’une procédure précise qui prévoit d’abord deux avertissements. On est actuellement dans la première phase de ce processus.

Les deux directeurs se sont dits choqués par le contenu de certains témoignages lors de l’émission Pano, en tout cas au regard des règles de déontologie, à défaut de pouvoir se prononcer sur le volet judiciaire que l’enquête en cours devra clarifier par ailleurs.

Belga