Une clinique vétérinaire de pointe ouvre 24h/24 à Watermael-Boitsfort: “C’était un vrai besoin”

À Bruxelles, une nouvelle clinique vétérinaire élargit l’offre de soins pour animaux accessible jour et nuit.

Une nouvelle structure vétérinaire de 1.000 m² est désormais ouverte à Watermael-Boitsfort.Le centre réunit une équipe d’une quinzaine de vétérinaires aux expertises complémentaires. Certains sont formés en orthopédie, neurologie ou cardiologie, ce qui permet une prise en charge plus ciblée des pathologies. “Chacun a son domaine de prédilection. L’objectif est de proposer un service vétérinaire davantage spécialisé”, explique Judie Faber, vétérinaire anesthésiste.

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La clinique dispose de plus de vingt salles dédiées aux consultations, aux interventions chirurgicales et à l’hospitalisation, afin d’assurer une continuité des soins, y compris en situation d’urgence. “Le fait d’être ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7 reste assez rare à Bruxelles. Pour une ville de cette taille, c’était un vrai besoin”, souligne Edouard della Faille, CEO de BEVET.