Sécheresse à Bruxelles : le code jaune maintenu, le risque de chute de branches augmente

La sécheresse continue de se faire sentir à Bruxelles et appelle à la vigilance. En forêt de Soignes, les fortes chaleurs fragilisent notamment certains arbres et augmentent le risque de chute de branches.

La Région bruxelloise maintient son code jaune de sécheresse, soit le niveau de vigilance. Face au manque de précipitations et aux fortes chaleurs, Bruxelles Environnement appelle notamment la population à limiter sa consommation d’eau et à se montrer prudente en forêt.

La cellule régionale de lutte contre la sécheresse avait activé le code jaune le 23 juillet. Après une nouvelle évaluation de la situation avec plusieurs acteurs, dont Vivaqua, le Port de Bruxelles et safe.brussels, cette phase de vigilance est prolongée.

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Selon l’indice de sécheresse de l’IRM, la situation évolue progressivement vers un état de sécheresse à Bruxelles. À l’échelle de la Belgique, la situation est actuellement considérée comme “sèche” à “extrêmement sèche” et aucune précipitation importante n’est attendue dans les dix prochains jours.

L’approvisionnement en eau potable reste pour l’instant assuré normalement. Mais la situation reste sous surveillance. “La sécheresse persistante et la succession de vagues de chaleur accentuent toutefois la pression sur la disponibilité des réserves d’eau”, précise Bruxelles Environnement.

Attention aux chutes de branches en forêt de Soignes

En forêt de Soignes, le niveau orange, correspondant à un risque très élevé d’incendie, est maintenu. La surveillance a été renforcée alors que les effets de la sécheresse sont désormais visibles sur la végétation : pelouses jaunies, arbres qui perdent leurs feuilles et dépérissement de certains végétaux.

Bruxelles Environnement rappelle qu’il est interdit de faire du feu dans les forêts et les espaces verts régionaux. Il est également interdit d’y jeter des mégots ou tout autre déchet.

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La sécheresse et les fortes chaleurs augmentent également le risque de rupture soudaine de branches. Ce phénomène, appelé “summer branch drop”, peut toucher des arbres en apparence sains, notamment des hêtres. Il reste toutefois difficilement prévisible.

Bruxelles Environnement recommande donc aux promeneurs de rester sur les chemins et de faire preuve de prudence lorsqu’ils se rendent en forêt ou dans les bois.

Les consommations d’eau non essentielles à éviter

La cellule régionale de lutte contre la sécheresse recommande par ailleurs de reporter les usages non essentiels de l’eau, comme le lavage des voitures, le remplissage des piscines, le nettoyage des trottoirs et des terrasses ou encore l’arrosage des pelouses et des plantations.

La cellule “sécheresse” se réunira à nouveau le 17 août pour faire le point sur la situation. En Flandre, le code orange de sécheresse est en vigueur depuis la mi-juillet.

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La rédaction avec Belga – Photo : BX1