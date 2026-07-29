Sécheresse : des récoltes en souffrance dans les fermes urbaines bruxelloises

Les vagues de chaleur se succèdent depuis le début de l’été et la sécheresse s’installe à Bruxelles.

La cellule régionale “sécheresse” de la Région bruxelloise a activé jeudi dernier le niveau jaune, soit la phase de vigilance face à la sécheresse. Ce niveau jaune implique la mise en place de certaines mesures par les autorités et appelle à une utilisation raisonnée de l’eau de distribution.

Aujourd’hui encore, il a fait très chaud. Une chaleur qui accentue la sécheresse des sols. Exemple à la ferme urbaine de Neder-over-Heembeek qui a déjà perdu 20% de ses récoltes.

■Reportage de Pierre Maeyens

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