Et si le tango pouvait aider à mieux vivre avec la maladie de Parkinson ?

À Bruxelles, des participants se retrouvent chaque vendredi autour de la danse pour travailler leur équilibre et leur coordination.

L’ASBL Action Parkinson propose des cours de tango adaptés aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. “Ce sont des pas difficiles à faire pour nous. Croiser par exemple, garder l’équilibre, aller en arrière,… Je trouve que ma santé s’est beaucoup améliorée en participant aux cours”, raconte une participante.

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Pour les personnes atteintes de cette maladie neurodégénérative, certains mouvements peuvent notamment permettre de travailler l’équilibre et la coordination. “La marche, un pas de base avec une petite fioriture de la danseuse, essayer de garder son équilibre, faire des grands pas pour que l’information passe bien, garder la connexion et les pivots pour essayer d’aller dans différentes directions”, explique Muriel Feyssaguet, professeure de tango.

Environ 50 000 Belges vivent aujourd’hui avec la maladie de Parkinson.

■ Reportage de Valentine Rolus, Loïc Bourlard et Pierre Delmée

La rédaction – Photo : BX1