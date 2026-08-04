Le gouvernement bruxellois suspend plusieurs aides aux entreprises : “Les petites structures vont être touchées directement”

Dès le 12 août, plusieurs aides régionales aux entreprises bruxelloises seront suspendues, faute de crédits suffisants pour couvrir les demandes.

Les entreprises bruxelloises vont devoir se passer de toute une série d’aides de la Région, qui seront suspendues à compter du 12 août. Selon La Libre, cela concerne notamment les aides à la consultance, à la transition économique, à la formation, au recrutement, au coworking ainsi qu’à la cession ou pour les missions de consultance externe dans le cadre de la cession ou de la reprise d’une entreprise.

■ Reportage de Rémy Rucquoi et Loïc Boulard

L’enveloppe annuelle consacrée à l’ensemble des aides à la consultance et à l’investissement s’élève à 30 millions d’euros.

La décision a été prise par le ministre bruxellois de l’Économie, selon La Libre, dans l’urgence. L’objectif est d’éviter un nouveau dérapage budgétaire, car selon l’arrêté ministériel seuls 1,86 million d’euros de crédits étaient disponibles au 13 juillet 2026, tandis que les aides à l’investissement présentaient déjà un solde négatif de 4,75 millions d’euros. “Les crédits disponibles ne suffiront pas à couvrir les engagements déjà pris, les dossiers en cours et les demandes attendues“, conclut l’arrêté.

Alors qu’on estime qu’environ 2.200 demandes pourraient encore être introduites d’ici la fin de l’année, le gouvernement bruxellois a décidé de suspendre ces aides dès le 12 août.

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“Une mesure annoncée le 31 juillet et entrant en vigueur le 12 août ne laisse aux entrepreneurs que douze jours d’été pour réagir. Ceux qui avaient prévu de s’en occuper après les vacances se retrouvent désormais face à une porte close“, regrette Julie Huntz, de l’Unizo. Elle souligne que les partenaires sociaux n’ont pas été associés à la décision de supprimer ces mesures de soutien, si bien que l’on aboutit sur “une décision qui, sur le fond, peut être justifiable, mais qui, dans sa forme, témoigne du peu de respect envers ceux qui doivent s’en accommoder“

La mesure pourrait notamment affecter l’Horeca, les petites entreprises et les prestataires de services.

La mesure est annoncée comme “strictement limitée à l’exercice budgétaire 2026 et ne préjuge pas du régime applicable à compter du 1er janvier 2027″. Reste à voir si la suspension provisoire ne deviendra pas définitive malgré tout.

La rédaction – Photo : BX1