Certaines aides aux entreprises s’arrêteront déjà dès le 12 août

Le gouvernement bruxellois a décidé de stopper prématurément quatre aides aux entreprises, rapportent L’Echo et Bruzz. A la mi-juillet, il ne restait en effet que 6% du budget prévu.

Concrètement, cela concerne le soutien au conseil et à la transition économique, la formation externe, le recrutement et le coworking. Les aides à l’investissement sont maintenues.

“Une mesure annoncée le 31 juillet et entrant en vigueur le 12 août ne laisse aux entrepreneurs que douze jours d’été pour réagir”, écrit sur LinkedIn Julie Huntz pour l’Unizo, l’association patronale flamande. « Si l’on ajoute à cela le fait que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés au préalable, on obtient une décision qui, bien que justifiable sur le fond, témoigne, dans sa forme, d’un manque de respect flagrant envers ceux qui devront s’y conformer. »

Elle presse dès lors ceux qui le souhaitent à faire leur demande d’aide avant le 12 août.