Jusqu’à 37°C ce lundi et une alerte orange à la chaleur

Le temps sera ensoleillé et l’air très chaud lundi, prévient l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Ce dernier émet une alerte orange à la chaleur pour la plupart des régions, à l’exception du nord du pays.

Le soleil éclaboussera la matinée et fera grimper le mercure. Ensuite, le ciel se voilera de bancs de nuages depuis le sud du territoire. En fin d’après-midi, des averses orageuses se développeront sur l’est et le sud du pays. En soirée, les orages pourront s’accompagner de rafales de vent et de grêle.

Il fera chaud, et même très chaud: l’intérieur des terres suera sous des maxima de 32°C à 37°C localement, tandis que le bord de mer profitera de 24°C ou 25°C. Le vent soufflera faiblement ou modérément.

Toutes les provinces sont concernées par l’alerte orange de l’IRM, à l’exception des Flandre occidentale et orientale – pour lesquelles seul un avertissement jaune (moins de 33°C) est émis – et de la Côte, qui reste dans le vert.

La nuit sera elle aussi assez chaude, avec un mercure oscillant entre 18°C et 23°C. Le vent, faible, pourra se renforcer au passage de cellules orageuses.

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