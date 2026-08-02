Thierry Dailly redevient le nouvel actionnaire du RWDM : “Je préfère regarder vers l’avenir et pas vers le passé”

“La reprise du RWDM a été officiellement finalisée“, a annoncé le communiqué, après plusieurs mois d’incertitude entourant l’avenir du matricule 2 dans l’univers footballistique belge. “Cette opération marque la fin du chapitre Eagle Football et ouvre une nouvelle étape dans l’histoire du RWDM“, ce qui réjouira sans doute une grande partie des supporters molenbeekois.

L’enthousiasme suscité par le retour d’une figure particulièrement appréciée au sein du public ne saura toutefois effacer les inquiétudes et le “contexte particulièrement difficile pour le club“, souligné par le communiqué, dans “une situation financière, institutionnelle et sportive complexe. La nouvelle direction est pleinement consciente de l’ampleur du travail à accomplir et de la nécessité de rétablir progressivement une gestion saine, rigoureuse et durable.“

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Ainsi, Thierry Dailly a pointé “la stabilisation financière, le rétablissement d’une gouvernance claire, la reconnexion avec les supporters et les acteurs locaux, ainsi que la reconstruction d’une ambition sportive réaliste et responsable” comme les piliers sur lesquels se fondera sa reconstruction.

“Le RWDM est bien davantage qu’un club de football. Il représente une histoire, une identité et une communauté profondément attachée à ses couleurs. La situation est difficile et nous ne voulons faire aucune promesse irréaliste. Notre responsabilité est aujourd’hui de protéger le club, de le stabiliser et de reconstruire, étape par étape, un projet dont les supporters pourront à nouveau être fiers“, a-t-il déclaré.

Une conférence de presse sera organisée lundi pour présenter la nouvelle gouvernance du RWDM.

Belga