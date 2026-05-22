Le RWDM n’obtient pas sa licence pour le football professionnel et bascule en D1 amateurs

Le RWDM n’a pas obtenu sa licence pour le football professionnel et devra évoluer en D1 amateurs la saison prochaine.

Le club molenbeekois a publié ce vendredi un communiqué précisant qu’il a “tout mis en oeuvre pour finaliser une reprise répondant aux exigences de la procédure de licence” mais que “la complexité du dossier et les délais imposés n’ont pas permis de conclure les accords à temps”.

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“Cette issue est lourde pour le club, ses collaborateurs, ses partenaires et ses supporters. Des discussions ont été menées avec plusieurs investisseurs, jusqu’aux dernières heures.” déplore le club dans un communiqué.

Belga