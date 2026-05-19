Challenger Pro League : les supporters du RWDM inquiets devant l’impasse du processus de reprise du club

“RWDM c’est nous”, la fédération des supporters du club de football du Racing White Daring de Molenebeek s’est exprimé mardi sur les réseaux sociaux afin d’exprimer son inquiétude sur la situation du club en raison du retard pris dans la revente du club.

“Alors qu’il y a encore quelques jours, nous apprenions que le processus de reprise était en bonne voie et bien avancé, nous faisons aujourd’hui face à une situation d’une extrême gravité : le processus est désormais bloqué à la suite de désaccords entre Cork Gully Advisory, Ares Management et John Textor”, peut-on lire dans le communiqué. “Le temps n’est plus aux jeux d’influence, aux calculs personnels ou aux rapports de force. Chaque heure perdue rapproche un peu plus le RWDM du précipice.”

“Aujourd’hui, des repreneurs existent. Une solution existe. Mais elle exige que chacun prenne immédiatement ses responsabilités. Nous demandons donc, avec la plus grande fermeté, que toutes les parties concernées mettent fin à ces blocages et permettent sans délai l’aboutissement d’une reprise. Car demain, il sera peut-être définitivement trop tard.”

Le 8 mai, l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a suspendu la règle d’un quota minimum d’équipes de joueurs de moins de 23 ans en Challenger Pro League, ce qui a eu pour effet le maintien du RWDM, relégué dans un premier temps après sa 13e place au classement, aux dépens du Club NXT, lequel a fait appel.

Pour pouvoir se maintenir dans l’antichambre de l’élite, le RWDM doit encore obtenir sa licence professionnelle et sa situation actuelle ne le lui permet pas d’où la nécessité de retrouver un repreneur. Celui-ci aura comme première tâche de régler dans les délais impartis les problèmes essentiellement financiers qui privent le club de la licence.

Faute de licence, le club sera obligé d’évoluer dès la saison prochaine au niveau amateur.

Belga