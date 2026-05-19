Des milliers de bonbonnes de protoxyde d’azote saisies par la police… dérobées dans un hangar

Une énorme cargaison de 6000 bonbonnes de protoxyde d’azote tout juste saisie par la police bruxelloise… a été volée dans un hangar à Hal. Selon Het Laatste Nieuws, qui révèle cette information, la valeur de revente de ces bonbonnes serait d’au moins 300.000 euros.

Selon nos confrères, plusieurs perquisitions ont eu lieu les 12 et 13 mars à Hal et Fontaine-l’Évêque, mais aussi à Drogenbos, Charleroi, Saint-Gilles, Bruxelles et Anderlecht. La police a saisi 7.000 bonbonnes de deux litres de protoxyde d’azote, une bonbonne de trois litres et 294 bonbonnes de 0,64 litre, ainsi que 15.000 euros en liquide, deux véhicules et huit smartphones. Quatre suspects, deux organisateurs et deux fournisseurs, ont été interpellés.

Cette saisie d’envergure a toutefois posé problème : le protoxyde d’azote, qui est explosif, ne peut pas être stocké au greffe du tribunal. De plus, la destruction des bonbonnes est impossible tant que la procédure judiciaire est en cours. La police a donc été contrainte de laisser 6000 bonbonnes dans le hangar à Hal où le réseau de trafiquants a été démantelé. La porte a été placée sous scellés et un cadenas a été installé. Lors d’un contrôle ultérieur, les enquêteurs ont découvert que la porte a été forcée et que l’entrepôt entièrement vidé.

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Un juge d’instruction a été désigné pour retrouver les auteurs. “Il peut seulement être confirmé qu’une grande partie du protoxyde d’azote précédemment saisi a été volée, mais aucune information ou explication supplémentaire ne peut être donnée à la demande du juge d’instruction”, indique le parquet de Hal-Vilvorde à Het Laatste Nieuws. Le parquet de Bruxelles réclame une solution rapide pour permettre à la police d’évacuer ces marchandises dangereuses en toute sécurité.

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