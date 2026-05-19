La STIB donne une seconde vie aux objets perdus grâce aux Petits Riens

La STIB annonce un nouveau partenariat avec l’association bruxelloise Les Petits Riens afin d’offrir une seconde vie aux objets retrouvés mais jamais récupérés sur son réseau.

Chaque jour, sacs à dos, vêtements, lunettes ou encore équipements sportifs sont oubliés dans les métros, trams et bus bruxellois. Désormais, les objets non réclamés par leurs propriétaires seront donnés à l’organisation d’économie sociale, qui se chargera de les trier, réutiliser ou recycler.

Selon la STIB, plus de 11.000 objets ont été signalés comme perdus par les voyageurs en 2025. Tous les objets retrouvés sur le réseau sont centralisés au bureau des objets trouvés situé à la station Botanique afin de permettre à leurs propriétaires de les récupérer.

Mais une partie de ces objets n’est jamais réclamée. Grâce à cette collaboration, ils pourront désormais être redistribués ou valorisés plutôt que jetés.

“Grâce au travail de notre organisation, 75 % des dons collectés dans nos 27 magasins trouvent une nouvelle destination, via le recyclage ou la réutilisation”, explique Catherine Lambrecht, responsable de la prospection aux Petits Riens.

Un projet à la fois social et écologique

Pour la STIB, cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de durabilité et de responsabilité sociétale.

“Chaque objet perdu représente une histoire. Lorsque son propriétaire ne le récupère pas, nous sommes heureux de pouvoir lui offrir une nouvelle utilité grâce aux Petits Riens”, souligne Victoria Haeck, Team Leader Customer Care & Objets Trouvés à la STIB.

L’association Les Petits Riens est active dans la lutte contre la précarité et l’insertion socioprofessionnelle. Elle développe notamment des emplois dans l’économie sociale tout en favorisant la seconde main et le recyclage.

Les voyageurs ayant perdu un objet peuvent contacter le service des objets trouvés via le formulaire disponible sur le site de la STIB ou par téléphone.

Rédaction