Karine Lalieux relance la concertation avec le secteur des taxis bruxellois

La secrétaire d’État bruxelloise à la Mobilité Karine Lalieux a réuni mardi le Comité consultatif régional des taxis, marquant la reprise de la concertation avec le secteur après plusieurs mois d’interruption.

À cette occasion, elle a présenté un plan d’action articulé autour de six axes pour les années 2026 et 2027. Objectif affiché : répondre aux difficultés économiques traversées par les chauffeurs et exploitants bruxellois.

“Le secteur des taxis bruxellois traverse une période économiquement difficile, et il mérite mieux que ce qu’il vit aujourd’hui”, a déclaré Karine Lalieux, qui dit avoir rencontré ces dernières semaines les fédérations d’exploitants, syndicats, chauffeurs et plateformes de réservation.

Tarifs, contrôles et électrification

Parmi les priorités avancées figure la question de la tarification, avec une correction de la formule d’indexation et une réflexion sur le montant minimum des courses.

La secrétaire d’État souhaite également mieux encadrer les commissions prélevées par les intermédiaires de réservation, en interpellant notamment le ministre fédéral de l’Économie. Une cartographie des commissions sera aussi réalisée par Bruxelles Mobilité.

Autre dossier sensible : l’électrification du secteur. L’échéance du 1er janvier 2027 est jugée “incompatible avec la réalité opérationnelle du secteur”. Karine Lalieux plaide donc pour une adaptation du calendrier ainsi qu’un régime dérogatoire pour les véhicules destinés aux personnes à mobilité réduite.

Le numerus clausus maintenu

Le plan prévoit aussi une évaluation de l’ordonnance encadrant les services de taxis, sans remise en cause du numerus clausus actuellement en vigueur.

Des mesures sont également annoncées pour renforcer les contrôles et garantir une application uniforme des règles “sans exception”, afin d’assurer une concurrence loyale entre les acteurs du secteur.

Enfin, la secrétaire d’État souhaite améliorer les conditions de stationnement et de travail des chauffeurs, notamment autour de la gare du Midi.

“Je crois profondément au marché régulé”, a insisté Karine Lalieux, appelant les différents acteurs du secteur à “mettre de côté les rivalités” pour améliorer les conditions de travail et la qualité du service.

Rédaction