Une “discussion constructive” mais pas encore de solution pour les files d’attente à l’aéroport

Le comité de concertation n’a pas pu s’accorder ce mardi sur la façon de s’attaquer au problème des longues files d’attente à l’aéroport de Bruxelles-National. Le cabinet du ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, insiste toutefois sur le caractère constructif de la discussion qui a eu lieu. La coopération en vue de trouver une solution se poursuit, a-t-il assuré.

Ces files d’attente font l’objet de discussions entre le gouvernement fédéral et l’exécutif flamand. Le ministre-président Matthias Diependaele (N-VA) réclame plus d’agents de la police fédérale à l’aéroport, dont la Flandre est depuis peu le principal actionnaire. Lundi, M. Quintin (MR) faisait toutefois remarquer que l’infrastructure posait également problème. “Il n’y a que six cabines, pouvant accueillir au maximum douze agents. Je ne peux quand même pas les empiler, hein”, avait-il expliqué dans “De Standaard”. Un groupe de travail mis en place par le ministre fédéral continuera à travailler à des solutions. Il se réunira à nouveau à la fin mai.

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Depuis le 12 octobre dernier, la procédure européenne de l’Entry Exit System (EES) impose le contrôle des passagers entrant dans l’espace Schengen. Elle prévoit notamment l’enregistrement des données biométriques des ressortissants de pays tiers franchissant cet espace. Mais cela a donné lieu à de longues files d’attente dans de nombreux aéroports à travers le continent.

Brussels Airport n’y échappe pas, avec parfois des queues de plusieurs heures pour les passagers à l’arrivée. La situation est telle que l’enregistrement des données biométriques des ressortissants de pays tiers a été reporté en Belgique, comme dans d’autres pays, sur décision des ministres de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) et de l’Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Un contrôle accru a toutefois encore lieu.

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Un autre problème relatif à l’aéroport était également à l’ordre du jour de la réunion: les nuisances provoquées par le survol des avions sur le nord de Bruxelles. Rien n’a été convenu, a-t-on appris.

Avec Belga – Photo Belga