Survol de Bruxelles: Ans Persoons dénonce “une situation qui n’est plus humaine”

La secrétaire d’État bruxelloise à l’Environnement, Ans Persoons (Vooruit.brussels), a dénoncé, mercredi les nuisances sonores causées par la trajectoire de vol RNP-07 au-dessus des communes du nord de la Région de Bruxelles-Capitale.

Selon Mme Persoons, Bruxelles doit être autour de la table des discussions pour trouver une solution. “Il faut une meilleure répartition, cette situation n’est plus humaine“, a déclaré mercredi la secrétaire d’État régionale, au cours de l’émission “De Ochtend” (Radio 1).

Le recours à cette route aérienne RNP-07 annoncé l’été dernier comme temporaire et d’urgence, est prévu au moins jusque fin octobre, malgré la mobilisation de collectifs citoyens. Il engendre un survol par moments intensif, de jour, comme de nuit, à une altitude peu élevée, de quelque 450.000 personnes à Bruxelles.

Mme Persoons affirme que depuis son entrée en fonction au sein du gouvernement Dilliès, elle “reçoit des centaines de courriels” concernant le caractère “inhumain” de cette route aérienne très fréquentée. “Des parents se plaignent que leurs enfants ne parviennent plus à dormir la nuit, d’autres disent vouloir déménager à cause des nuisances sonores.”

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Mme Persoons a par ailleurs rappelé que cette trajectoire de vol temporaire est fréquemment utilisée depuis l’été 2025, “en raison de travaux sur d’autres pistes à Zaventem“.

“Pourtant, les Bruxellois craignent désormais que cette route aérienne devienne permanente. Elle est empruntée trois à quatre fois plus souvent qu’auparavant. En réalité, il s’agit d’un couloir aérien où le bruit a un impact très important sur la vie et la qualité de vie des gens.”

Ce changement est lié à un nouveau système de navigation et à une utilisation accrue des pistes d’atterrissage de vent est.

Plusieurs communes ont intenté une action en Justice contre cet usage intensifié.

Ans Persoons a vivement dénoncé l’absence de concertation. Elle plaide pour une meilleure répartition des nuisances subies.

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