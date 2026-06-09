Foyer anderlechtois : la Commission d’enquête se réunira jeudi pour désigner les experts judiciaires

La Commission d’enquête parlementaire bruxelloise chargée de se pencher sur les soupçons d’irrégularités dans l’attribution de logements sociaux au sein du Foyer anderlechtois se réunira jeudi matin, a-t-on appris mardi.

Elle aura à se prononcer sur une proposition d’experts judiciaires chargés de l’accompagner dans son travail essentiellement afin de s’assurer que celui-ci n’empiète pas sur les devoirs d’enquête menés dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par ailleurs dans ce dossier.

Le bureau de la commission s’est réuni mardi après-midi durant 2h30 notamment pour se pencher sur treize propositions d’experts formulées par les différents groupes parlementaires. Il n’a pas encore tranché, et devrait le faire jeudi en tout début de matinée, avant une réunion de la commission elle-même.

Dans la majorité, on semble vouloir entamer, si possible, dès jeudi, des auditions d’experts à même de se livrer à une présentation factuelle des procédures d’attribution de logements et de dérogation, ce qui ne nécessite pas la présence d’experts judiciaires dont on n’est pas certain de la disponibilité dans un délai aussi rapproché.

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