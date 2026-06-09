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Le parc de Wolvendael transformé en fan zone pour la Coupe du monde

J-6 avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde pour nos Diables rouges. Dans les fan zones à Bruxelles, désormais, tout se prépare.

Notre équipe nationale est bien arrivée à Seattle, hier soir peu avant minuit (heure belge). C’est là que se trouve leur camp de base pour ce Mondial.

Leur premier match aura lieu le lundi 15 juin à 21h face à l’Égypte. Il sera possible de regarder ce match à Uccle, au Parc de Wolvendael, où l’on s’active pour monter les infrastructures.

► Lire aussi | Coupe du monde : notre carte des écrans géants pour voir les Diables Rouges

■ Reportage de Gilles Chevalier

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