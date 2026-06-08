Diables Rouges : qu’attendre des sept Bruxellois de la sélection ?

La sélection des Diables Rouges qui s’envole aujourd’hui pour les États-Unis compte sept Bruxellois. Qu’attendre des joueurs de la capitale lors de cette Coupe du monde ? On fait le point.

Dans tout juste une semaine, les Diables Rouges entameront la 15e Coupe du monde de l’histoire de la sélection nationale belge face à l’Égypte, à Seattle. Une équipe mêlant l’ancienne et la nouvelle génération, au sein de laquelle figurent sept Bruxellois.

Parmi eux, des cadres comme Romelu Lukaku ou Youri Tielemans, mais aussi de nouveaux visages, à l’image de l’attaquant lillois Mathias Fernandez-Pardo. Dans cette sélection, quatre Bruxellois découvriront la Coupe du monde pour la première fois.

Youri Tielemans : le capitaine transgénérationnel

C’est une première depuis 2014. Le capitaine des Diables Rouges lors de ce tournoi sera bruxellois : Youri Tielemans, pur produit de Neerpede. Le milieu de terrain d’Aston Villa ajoute ainsi son nom à la prestigieuse liste des capitaines belges dans les grandes compétitions internationales, à la suite de Kevin De Bruyne, qui avait emmené la Belgique à l’Euro 2024. Il succède également à Vincent Kompany, dernier Bruxellois à avoir porté le brassard lors d’une Coupe du monde, en 2014 au Brésil.

Après son arrivée à la tête de l’équipe nationale belge en janvier 2025, Rudi Garcia n’avait pas immédiatement levé le doute sur l’identité de son capitaine. Le brassard faisait l’objet de vives discussions dans la presse belge, notamment parce qu’il avait été désigné comme l’un des éléments décisifs de la rupture entre Domenico Tedesco et Thibaut Courtois.

Le gardien du Real Madrid n’a toutefois pas été choisi par Garcia. Romelu Lukaku, puis Kevin De Bruyne lors des barrages de Ligue des nations contre l’Ukraine, et Thomas Meunier lors du premier match de qualification pour le Mondial en Macédoine du Nord, ont d’abord hérité du très convoité brassard. Tielemans l’a finalement porté lors du deuxième match de qualification, face au pays de Galles.

► Lire aussi | Coupe du monde : notre carte des écrans géants pour voir les Diables Rouges

Depuis cette rencontre, Tielemans a été confirmé dans son rôle de capitaine. Au Mondial 2026, il aura l’occasion d’étoffer un bilan qui affiche actuellement 85 capes (pour 106 sélections) et 13 buts. Aujourd’hui âgé de 29 ans, le natif de Leeuw-Saint-Pierre avait effectué ses grands débuts chez les Diables Rouges à l’âge de 19 ans, en novembre 2016, lancé par Roberto Martinez lors d’un match amical face aux Pays-Bas.

Tielemans est un symbole de ce que sont devenus les Diables Rouges. À 29 ans, il fait le lien entre l’ancienne génération, qui a participé à la Coupe du monde 2014 et à l’Euro 2016, et les nouveaux joueurs qui découvrent les grands tournois internationaux.

Lors des matches de préparation, Tielemans s’est déjà illustré en inscrivant le premier but de la victoire 0-2 contre la Croatie. Il a également délivré deux passes décisives : lors du match nul 1-1 contre le Mexique en mars, puis samedi dernier lors de l’écrasante victoire 5-0 face à la Tunisie.

Rudi Garcia sur Youri Tielemans : “c’est le capitaine idéal”

Fernandez-Pardo : le nouveau venu

C’est le nouveau nom de la sélection. Tout le monde en parle : Mathias Fernandez-Pardo. L’attaquant bruxellois a disputé ses premières minutes avec les Diables Rouges lors des deux derniers matches de préparation. L’attaquant du LOSC est monté au jeu à deux reprises : 17 minutes contre la Croatie et 16 minutes face à la Tunisie.

Potentielle alternative en pointe de l’attaque, Fernandez-Pardo n’a toutefois pas été aligné à cette position lors de ces deux rencontres. Il a néanmoins pu montrer de belles choses sur le terrain. Contre la Croatie, pour ses premières minutes sous le maillot des Diables Rouges, le joueur s’est montré très volontaire, multipliant les courses et les efforts. Il représente donc une option très intéressante pour Rudi Garcia dans le secteur offensif.

Le sélectionneur compte sur lui pour le tournoi : “On est assez satisfaits de pouvoir l’emmener avec nous parce que c’est un joueur qui a un profil que personne d’autre n’a. C’est un joueur puissant, rapide et fort.”

Romelu Lukaku : le taulier

Mathias Fernandez-Pardo sera peut-être son remplaçant. La légende des Diables Rouges, Romelu Lukaku, aborde toutefois ce tournoi avec plusieurs interrogations. L’attaquant de 33 ans n’a joué que quelques minutes avec Naples cette saison. Il a dû faire face à une blessure aux ischio-jambiers, puis à des problèmes musculaires.

Lukaku est en Belgique depuis plusieurs semaines afin de préparer au mieux le Mondial. Il s’est montré assez actif lors des deux matches de préparation. On l’a notamment vu marquer en fin de rencontre contre la Croatie, inscrivant ainsi son 90e but en sélection, presque un an jour pour jour après sa dernière réalisation avec les Diables Rouges.

► Lire aussi | Sept Bruxellois dans la sélection des Diables Rouges pour le Mondial 2026

Il est toutefois difficile de savoir quel sera exactement son rôle lors de cette Coupe du monde. Il devrait sans doute débuter sur le banc lors des matches de la phase de groupes.

En Coupe du monde, Romelu Lukaku a disputé douze matches et inscrit cinq buts. L’attaquant pourrait disputer cet été, aux États-Unis, la dernière Coupe du monde de sa carrière.

Amadou Onana : quel poste pour son deuxième Mondial ?

Après un Mondial en demi-teinte au Qatar, où le milieu défensif avait disputé deux rencontres (une entrée en jeu à la mi-temps et une titularisation) avant d’être exclu pour accumulation de cartons jaunes, il aura une revanche à prendre lors de cette Coupe du monde.

La question qui entoure le joueur d’Aston Villa, récent vainqueur de la Ligue Europa, concerne le poste auquel Rudi Garcia l’alignera. On a d’abord pu voir Onana évoluer dans un rôle de défenseur central lors du match contre la Croatie. Le Bruxellois avait d’ailleurs réalisé une prestation convaincante.

Contre la Tunisie, il avait retrouvé son poste de prédilection au milieu défensif. Ces différentes options font d’Amadou Onana une pièce importante du système de Rudi Garcia.

Nathan Ngoy : répondre aux interrogations en défense centrale

La défense est l’un des points potentiellement faibles de l’équipe nationale belge. Des doutes accentués par la blessure de Zeno Debast, titulaire en défense centrale. Nathan Ngoy semble être le remplaçant tout désigné de l’ancien Anderlechtois.

Le Bruxellois, formé au Standard de Liège, découvre la sélection nationale. Il a disputé sa première rencontre lors du match de préparation contre les États-Unis en mars.

Il a ensuite été titularisé à trois reprises et s’est montré assez convaincant. Le jeune défenseur de 22 ans semble décidé à saisir sa chance avec les Diables. Le joueur du LOSC a sans doute gagné sa place dans le onze de départ pour le match d’ouverture contre l’Égypte, après sa prestation face à la Tunisie. La défense de la Belgique n’a encaissé qu’un but en trois rencontres avec Ngoy titulaire.

Alexis Saelemaekers : enfin un premier grand tournoi

Alors qu’il a été sélectionné avec les Diables Rouges pour la première fois en octobre 2020, Alexis Saelemaekers n’a encore jamais participé à un grand tournoi international. L’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht n’avait pas été retenu pour l’Euro 2021, n’étant pas encore installé dans l’équipe.

En 2022, Saelemaekers était blessé au genou lors du Mondial qatari. En 2024, nouveau rendez-vous manqué. Domenico Tedesco ne l’a que très rarement sélectionné : il ne faisait pas partie des plans de l’ancien sélectionneur.

Toujours appelé depuis l’arrivée de Rudi Garcia, le joueur de l’AC Milan aura sans doute sa chance lors de la phase de groupes. Il a été utilisé par le coach à la fois comme milieu droit ou comme ailier, en fonction du système mis en place.

Dodi Lukébakio : un remplaçant efficace

Souvent sur le banc, le Bruxellois, joueur du Benfica Lisbonne, a déjà fait trembler les filets à quatre reprises pour les Diables Rouges lors des matches de préparation. Il est le meilleur buteur des Diables en 2026 avec deux réalisations lors de la victoire 5-2 aux États-Unis. Il a également marqué contre le Mexique et lors du large succès 5-0 de dimanche dernier contre la Tunisie. Lukébakio disputera sa première Coupe du monde et son deuxième tournoi international après l’Euro 2024.

Rémy Rucquoi