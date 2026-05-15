Sept Bruxellois dans la sélection des Diables rouges pour le Mondial 2026

Rudi Garcia a annoncé ce vendredi, au siège de l’Union belge de football à Tubize, la liste pour la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet. Le point en chiffres sur les principaux choix du sélectionneur.

Une première

Rudi Garcia a appelé Matias Fernandez-Pardo, né à Bruxelles mais d’origine espagnole et qui a tout récemment choisi de jouer pour la Belgique. Selon le sélectionneur, il a “un style complètement différent. Il a encore des progrès à faire, il est jeune, et c’est un dévoreur d’espace. Il aime jouer en profondeur, il peut être une arme redoutable contre des équipes plus corsées. On l’a rencontré avec Vincent Mannaert quand il a décidé pour jouer pour la Belgique, on a été satisfait. On lui a expliqué notre projet avec lui. Depuis qu’il est numéro 9 à Lille, il performe, il joue, régulièrement. Et pour remplir un poste d’attaquant axial, il faut un gars qui performe, qui joue et qui sera prêt pour le début de la Coupe du monde“.

Sept Bruxellois

Outre ce nouveau venu évoluant actuellement à Lille, six autres Bruxellois se retrouvent sur cette liste : le défenseur Nathan Ngoy (Lille), les milieux de terrain Youri Tielemans (Aston Villa) et Amadou Onana (Aston Villa), ainsi que les attaquants Dodi Lukebakio (Benfica), Alexis Saelemaekers (AC Milan) et Romelu Lukaku (Naples).

Deux absences remarquées

Le gardien Matz Sels et l’attaquant Loïs Openda ne seront pas du voyage aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’absence de l’attaquant de la Juventus au même titre que celle du gardien de Nottigham Forest sont d’ailleurs les “deux crève-coeur” de Rudi Garcia. “Ils ont été là tout le temps, mais ils ne seront pas là pour une compétition très importante. C’est difficile de leur annoncer. Derrière Thibaut (Courtois), il y a des gardiens de grande qualité en concurrence avec lui. ”

“Je ne suis pas là pour faire plaisir, ni pour être sympa, mais pour être performant“, a précisé Rudi Garcia enchaînant sur le cas de Lois Openda qui a peu joué ces derniers temps avec la Juve. “On ne pouvait pas se permettre de prendre un gars qui ne joue pas (Romelu Lukaku) ou peu (Lois Openda)“.

Un Lukaku pas à 100%

Rudi Garcia a en effet repris dans son noyau Romelu Lukaku qui est “guéri, mais hors forme” a lancé le sélectionneur des Diables. “Notre challenge de le remettre en forme a déjà commencé. Il ne sera pas à 100% pour le début du tournoi, mais l’objectif est de le mettre au mieux de sa forme pour aider la Belgique, qu’il puisse entrer en jeu et que cela progresse au fur et à mesure. Notre objectif est de rester le plus longtemps possible dans cette Coupe du monde. Sa présence est très importante. C’est le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique, on ne pouvait pas faire sans. Il a du charisme et à côté de lui en attaque on a des joueurs différents avec Charles De Ketelaere qui a très bien joué devant. On connaît son style.”

La sélection des 26 joueurs :

– Gardiens (3) –

Thibaut Courtois (Real Madrid/Esp), Senne Lammens (Manchester United/Ang), Mike Penders (Strasbourg/Fra)

– Défenseurs (9) –

Timothy Castagne (Fulham/Ang), Zeno Debast (Sporting/Por), Maxim De Cuyper (Brighton/Ang), Koni De Winter (AC Milan/Ita), Brandon Mechele (Club Bruges), Thomas Meunier (Lille/Fra), Nathan Ngoy (Lille/Fra), Joaquin Seys (Club Bruges), Arthur Theate (Francfort/All)

– Milieux de terrain (6) –

Kevin De Bruyne (Naples/Ita), Amadou Onana (Aston Villa/Ang), Nicolas Raskin (Rangers/Éco), Youri Tielemans (Aston Villa/Ang), Hans Vanaken (Club de Bruges), Axel Witsel (Gérone/Esp)

– Attaquants (8) –

Charles De Ketelaere (Atalanta/Ita), Jérémy Doku (Manchester City/Ang), Matias Fernandez-Pardo (Lille/Fra), Romelu Lukaku (Naples/Ita), Dodi Lukebakio (Benfica/Por), Diego Moreira (Strasbourg/Fra), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita), Leandro Trossard (Arsenal/Ang)

► Lire aussi | Le nouvel hymne des Diables rouges suscite la controverse

BX1 avec Belga – Photo : Belga