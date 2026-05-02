Le nouvel hymne des Diables rouges suscite la controverse

À quelques semaines de la Coupe du monde, le nouvel hymne des Diables rouges, censé rassembler, suscite déjà la controverse.

Le nouvel hymne des Diables rouges pour la Coupe du monde se voulait rassembleur, mais est finalement source de tensions. C’est la chanteuse flamande Sylvie Kreusch et le rappeur francophone Roméo Elvis qui signent cette chanson nommée “Kiss The Grass (Allez Allez)”.

Le choix de Roméo Elvis fait beaucoup réagir. Le rappeur reste associé à une accusation d’agression sexuelle à l’encontre d’une jeune femme en 2020. Il avait, à l’époque, reconnu des gestes “déplacés” pour lesquels il s’est excusé. Roméo Elvis avait également assuré avoir tiré des leçons de cette erreur. Aucune plainte n’a été déposée contre lui.

► Lire aussi | L’hymne des Diables pour la Coupe du monde est signé Roméo Elvis et Sylvie Kreusch



Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont aussi rappelé le précédent Damso : en 2018, celui-ci avait été écarté de l’hymne des Diables rouges en raison de paroles d’autres chansons jugées misogynes. Le rappeur s’est exprimé sur Instagram, suite à cette nouvelle affaire, dénonçant un racisme systémique et un traitement différencié : “L’hymne ne fait que confirmer ce que je pensais depuis longtemps : il faut créer nos propres structures et sortir progressivement de ces schémas établis dans lesquels nous ne pourrons jamais décider“.

La Fédération assume malgré tout sa décision. Elle estime que Roméo Elvis a reconnu ses torts, en a subi les conséquences et s’est reconstruit.

BX1 – Photo : Belga Image