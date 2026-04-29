L’hymne des Diables pour la Coupe du monde est signé Roméo Elvis et Sylvie Kreusch

La chanteuse flamande Sylvie Kreusch et le rappeur francophone Roméo Elvis signent ensemble “Kiss the grass”, le nouvel hymne des Diables rouges pour la Coupe du monde cet été, fait savoir mercredi l’Union belge dans un communiqué.

“Mêlant cordes épiques, ligne de basse pulsante et batterie entraînante à des textures de guitares aériennes et rêveuses, la chanson crée une atmosphère unique, presque surréaliste — un subtil clin d’œil artistique au patrimoine culturel belge“, souligne la fédération belge.

Le titre rend également hommage au groupe belge des années ’80, Allez Allez – dont était membre Marka, le père de Roméo Elvis. “Ce pont entre les générations reflète parfaitement l’esprit d’unité qui définit à la fois la chanson et la campagne“, note encore l’Union belge dans sa communication.

Sylvie Kreusch est chanteuse et musicienne anversoise de 34 ans, figure populaire de la scène indie pop européenne. Elle s’est fait connaître avec Soldier’s Heart et Warhaus avant de lancer une carrière solo.

Roméo Elvis est évidemment beaucoup plus connu au sud du pays. Le rappeur de Linkebeek est un artiste reconnu avec ses titres les plus populaires, notamment “Tout oublier” (avec Angèle, sa sœur), “Soleil”, “Malade”, “1000°C” (avec Lomepal) et “Chocolat”.

La Coupe du monde se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. La Belgique affrontera durant la phase de groupe l’Egypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

Avec Belga – Photo Daniil Lavrovski