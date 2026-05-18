Benoît Haegeman nouvel entraîneur du Crossing Schaerbeek

Le Crossing Schaerbeek annonce ce lundi la nomination de Benoît Haegeman, 41 ans, au poste d’entraîneur principal de son équipe première pour la saison 2026-2027. Il s’est engagé avec le club pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire.

“Cette arrivée s’inscrit pleinement dans la volonté du Crossing Schaerbeek de poursuivre la structuration de son projet sportif autour d’une identité forte, ambitieuse et résolument tournée vers le développement du jeu, des talents et de la performance durable”, selon le club schaerbeekois. Benoît Haegeman a “participé activement à l’encadrement et à l’évolution de nombreux jeunes joueurs” au sein de la RSCA Academy de Neerpede durant treize ans. Benoît Haegeman occupait cette saison la fonction d’entraîneur principal des U18 nationaux au Sporting Charleroi.

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Le nouveau coach sera accompagné dans sa mission par Sérgio Figueira Leite, qui rejoint le Crossing Schaerbeek au poste d’entraîneur assistant. Après plusieurs années passées à la RSCA Academy, il a poursuivi sa carrière dans différents environnements professionnels, notamment à OH Leuven et au Sporting Charleroi.