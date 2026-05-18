Jupiler Pro League : le Club Bruges corrige l’Union 5-0 et s’envole vers le titre

Le Club Bruges l’a emporté face à l’Union Saint-Gilloise (5-0) dimanche dans le choc de la 8e journée des Champions Playoffs de la Jupiler Pro League.

Les Brugeois comptent désormais quatre unités d’avance en tête du championnat et peuvent être champions dès jeudi (20h30) en cas de victoire à Malines.

Chrístos Tzolis fut le premier à se mettre en évidence avec un tir hors cadre (3e). La défense de l’Union a ensuite dû se montrer attentive sur un corner de Hugo Siquet (11e) et sur une tête de Aleksandar Stanković (20e).

Au sortir de la demi-heure de jeu, Bruges a débloqué le marquoir grâce à une frappe de loin exceptionnelle de Hans Vanaken dans la lucarne (31e, 1-0). Quelques minutes plus tard, l’Union a encaissé un deuxième but des oeuvres de Joaquin Seys, isolé dans le petit rectangle par Siquet (38e, 2-0).

Les visiteurs se sont ensuite heurtés à Dani van den Heuvel qui a empêché Zeneli de réduire le score sur coup franc (44e). Dans la foulée, Bruges a creusé l’écart grâce à une tête de Vanaken sur corner (45e+1, 3-0).

L’Union est revenue avec un autre visage en deuxième période. Ousseynou Niang (55e) et Kevin Mac Allister (56e) ont manqué de précision dans le dernier geste. Mateo Biondić s’est ensuite heurté à Van den Heuvel (58e) avant de trouver la latte (59e).

Dans les dernières minutes, Tzólis, parti de son camp, a alourdi le score (87e, 4-0). L’Union a bien pensé sauver l’honneur sur une bicyclette de Mac Allister mais la réalisation de l’international argentin a été annulée pour une position de hors-jeu (90e). Carlos Forbs a finalement donné au score son allure définitive d’un tir placé (90e+4, 5-0).

Belga