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Rugby : Boitsfort s’impose au Kitu et s’offre une finale 12 ans après

Les Bruxellois affronteront Soignies.

Deuxième de la saison régulière et à domicile, Schaerbeek était peut-être légèrement favori de ce derby… Mais le XV de Simon Dodd s’est imposé, dimanche après-midi et sous la pluie.

Tout s’est joué sur des pénalités. Les Boitsfortois, troisièmes de la saison régulière, se sont imposés, notamment grâce au sang-froid de Pierre Delvaux.

Score final : 12-15. Les Bruxellois affronteront Soignies dans deux semaines au stade Mandela.

■ Reportage de Jacques Besnard et Gauthier Flahaux.

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