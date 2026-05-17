Rugby : Boitsfort s’impose au Kitu et s’offre une finale 12 ans après
Les Bruxellois affronteront Soignies.
Deuxième de la saison régulière et à domicile, Schaerbeek était peut-être légèrement favori de ce derby… Mais le XV de Simon Dodd s’est imposé, dimanche après-midi et sous la pluie.
Tout s’est joué sur des pénalités. Les Boitsfortois, troisièmes de la saison régulière, se sont imposés, notamment grâce au sang-froid de Pierre Delvaux.
Score final : 12-15. Les Bruxellois affronteront Soignies dans deux semaines au stade Mandela.
■ Reportage de Jacques Besnard et Gauthier Flahaux.