Heysel : six athlètes féminines donneront leur nom aux chemins du Parc des Sports

La Ville de Bruxelles a choisi de mettre à l’honneur six athlètes féminines belges pour marquer les chemins du futur Parc des Sports développé dans le cadre du projet Néo, sur le plateau du Heysel.

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert lundi soir à l’attribution des noms de Nafissatou Thiam, Léa Bayekula, Élodie Ouédraogo, Olivia Borlée, Hanna Mariën et Kim Gevaert à autant de chemins de ce site en devenir.

Cette décision, initiée par les échevines de l’Urbanisme Anaïs Maes (Vooruit) et de l’Égalité des Chances Nawal Ben Hamou (PS), réaffirme la volonté de la Ville de Bruxelles de faire davantage de place aux femmes dans l’espace public et de mettre en lumière celles qui ont marqué l’histoire, la culture et le sport.

Les six athlètes ont été contactées individuellement par la Ville de Bruxelles et ont unanimement accepté la proposition qui leur a été faite dans ce sens avec enthousiasme.

Ce choix a également été soumis aux instances consultatives compétentes, dont la Commission royale de Toponymie et Dialectologie, conformément à la procédure en vigueur en matière de dénomination de voirie, laquelle a rendu un avis favorable à toutes les dénominations.

Belga