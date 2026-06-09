Les Diables rouges ont atterri à Seattle après un peu moins de dix heures de vol

C’est sur le coup de 14h38 heure locale, 23h38 heure belge que les Diables Rouges ont atterri lundi à Seattle aux États-Unis où ils ont établi leur camp de base pour la Coupe du monde 2026.

Après avoir décollé vers 13h40 de l’aéroport de Zaventem, c’est après un peu moins de dix heures de vol (9h55) que l’avion de Brussels Airlines a posé ses roues sur le tarmac de l’aéroport international de Seattle-Tacoma.

Malgré les neuf heures de décalage horaire et presque dix heures de vol, les Diables ne pourront pas tout de suite se reposer. Les joueurs se rendront directement au Providence Swedish Performance Center, le centre d’entraînement de club de MLS des Seattle Sounders, pour une petite activation. “On va rester éveillé jusqu’au dîner, à 19h00-19h30 et après tout le monde va s’écrouler. Mais même avec tout ça, j’ai bien peur qu’à 3h00 du matin, on soit tous comme des chouettes (sourire)“, avait déclaré le sélectionneur Rudi Garcia avant le décollage à Zaventem.

Les joueurs belges feront leur entrée en lice dans le Mondial le lundi 15 juin (21h00 heure belge) contre l’Égypte à Seattle. Ils affronteront ensuite l’Iran le dimanche 21 juin (21h00) à Los Angeles puis la Nouvelle-Zélande le samedi 27 juin (5h00) à Vancouver au Canada.

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Belga