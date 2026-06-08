Les Diables Rouges s’envolent pour la Coupe du Monde : “S’ils ne terminent pas premiers du groupe, ce serait une faute professionnelle “

L’heure du grand départ a sonné pour les Diables Rouges. Ce lundi, la sélection belge a pris la direction de l’Amérique du Nord pour participer à la Coupe du monde 2026. Les journalistes sportifs Guillaume Raedts ( Groupe Rossel) et Jonathan Lange (La Dernière Heure) étaient sur le plateau de Bonsoir Bruxelles pour analyser les chances belges dans cette phase de groupes jugée particulièrement favorable.

Après plusieurs semaines de préparation, les hommes de Rudi Garcia abordent le tournoi avec confiance. Les Belges ont conclu leur campagne de préparation par une large victoire face à la Tunisie (5-0) au stade Roi Baudouin, une prestation qui a permis au sélectionneur d’effectuer ses derniers ajustements avant le début de la compétition. Neuvième nation au classement mondial, la Belgique se présente comme favorite du groupe G.

Pour Guillaume Raedts, journaliste sportif, il ne faut pas minimiser le statut des Diables Rouges : “La Belgique est favorite de son groupe. Je crois qu’on ne doit pas se cacher sur le statut mais ça ne sera pas forcément simple face à l’Égypte et l’Iran mais je pense qu’il y a largement la place pour être premier“, a-t-il estimé.

Une analyse largement partagée par Jonathan Lange, qui considère même que la Belgique a bénéficié du meilleur scénario possible lors du tirage au sort. “J’irai même plus loin sur l’appréciation de Guillaume, nous (les journalistes) nous sommes amusés à faire la simulation des groupes les plus simples pour les Diables au moment du tirage au sort, c’est un vrai petit jeu de journaliste. Je pense qu’on n’aurait pas pu tirer mieux et c’est un impératif avec l’effectif qu’ont les Diables. S’ils ne sortent pas premiers du groupe, ce serait une faute professionnelle“, a-t-il affirmé.

Le journaliste de la Dernière Heure souligne toutefois que l’entrée en matière sera loin d’être une formalité. “À la différence de ce qu’on a vécu au Qatar où le degré de difficulté allait crescendo, là on commence tout de suite par le plus gros morceau qui est l’Égypte de Mohamed Salah. Ce sera une équipe qui sera compliquée à jouer. Après, l’Iran c’est costaud défensivement mais la Nouvelle-Zélande c’est le petit poucet de cette Coupe du Monde donc là-dessus il ne devrait vraiment pas y avoir de problèmes“.

La rencontre face à l’Égypte pourrait donc déjà s’avérer décisive pour la suite du tournoi. Une victoire permettrait aux Belges de prendre une sérieuse option sur la qualification avant les deux autres rendez-vous du premier tour.

Les grands favoris de cette Coupe du Monde

Interrogés sur les principales nations susceptibles de remporter le trophée, les deux journalistes sportifs ont identifié plusieurs favoris.

Selon Guillaume Raedts, trois équipes se détachent nettement du lot : “Pour moi, il y a vraiment un trio qui se détache un peu : la France, l’Espagne et le Portugal. Par rapport au Brésil, j’ai beaucoup de doutes dans cette équipe qui plus est depuis que Neymar a été sélectionné, je crois que ça ne va pas faire un bon mixe. Il y a un potentiel assez fou dans les trois équipes que j’ai mentionnées” explique-t-il.

Jonathan Lange partage cette vision et détaille les forces de chacune de ces sélections : “L’Espagne a la meilleure équipe, on l’a vu à l’Euro. En termes d’identité collective et d’identité de jeu, c’est très rare d’avoir ça pour une sélection et c’est même unique au monde. La France a peut-être les meilleures individualités, surtout d’un point de vue offensif, et le Portugal a un effectif qui est juste incroyable avec Roberto Martinez“.

Si les observateurs s’accordent sur le statut de favori de la Belgique dans le groupe G, ils rappellent également que les Diables Rouges devront confirmer sur le terrain. L’Égypte de Mohamed Salah représente un premier obstacle de taille, tandis que l’Iran demeure une équipe réputée difficile à manœuvrer grâce à sa solidité défensive.

Le programme des Diables Rouges est déjà connu : le 15 juin à Seattle face à l’Égypte de Mohamed Salah, avant d’affronter l’Iran le 21 juin à Los Angeles puis la Nouvelle-Zélande le 27 juin à Vancouver.

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■ Une interview de Guillaume Raedts et Jonathan Lange au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles