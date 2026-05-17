Bruxelles fête les 100 ans du bus au Cinquantenaire

La STIB et le Musée du Tram ont célébré ce week-end un siècle d’autobus dans les rues de Bruxelles . Une quarantaine de véhicules historiques étaient exposés sur l’esplanade du Cinquantenaire.

Retour dans le passé ce week-end au parc du Cinquantenaire. À l’occasion des 100 ans des premières lignes régulières d’autobus bruxellois, lancées en mai 1926, la STIB et le Musée du Tram ont organisé plusieurs animations autour du patrimoine des transports en commun.

Près de 40 autobus historiques, représentant chaque décennie depuis les années 1930, ont été exposés sur l’esplanade du Cinquantenaire. Les modèles les plus anciens étaient présentés de manière statique, tandis que d’autres véhicules assuraient des navettes entre le Cinquantenaire et le Musée du Tram.

L’événement a mis en avant l’évolution des autobus bruxellois au fil du siècle, mais aussi le travail des bénévoles chargés de préserver et restaurer ce patrimoine roulant.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Thomas Craps et Stéphanie Mira