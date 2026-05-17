Championnat belge : Anderlecht arrache un point contre Malines et conserve la quatrième place du général

Le Sporting d’Anderlecht a partagé l’enjeu face à Malines (2-2) dimanche lors de la 8e journée des Champions playoffs de la Jupiler Pro League. Grâce à un but égalisateur dans le temps additionnel, les Bruxellois (30 points) conservent la quatrième place avec deux points d’avance sur leur adversaire du jour et sur La Gantoise (28 points).

Après un round d’observation, les Malinois ont profité d’une offrande d’Anderlecht pour ouvrir le score au quart d’heure. À la suite d’une passe en retrait pas assez appuyée de César Huerta, Myron van Brederode s’est présenté seul devant Colin Coosemans avant de croiser parfaitement sa frappe hors de portée du gardien local (0-1, 15e). Les Mauve et Blanc ont réagi directement en égalisant grâce à un plat du pied de Nathan Saliba, parfaitement servi dans le rectangle par Danylo Sikan (1-1, 17e).

Si Coosemans s’est ensuite montré attentif sur un coup franc joué intelligemment par Mathis Servais (22e), c’est le portier malinois Nacho Miras qui a été mis à contribution pour le reste de la première mi-temps en s’interposant devant Sikan à deux reprises (29e, 43e) et devant Ilay Camara (38e).

Le début de deuxième période fut identique à la première. Après un quart d’heure sans danger, en dehors d’un tir dévissé de Huerta (54e), Malines a pris les commandes grâce à une frappe enroulée de Therence Koudou (1-2, 60e).

Les pensionnaires du Lotto Park ont tenté de revenir au score rapidement mais la tête d’Adriano Bertaccini fut trop tendre pour tromper la vigilance de Miras (68e). Le portier malinois a ensuite été sauvé par son poteau sur une tête, cette fois, de Tristan Degreef (76e).

Dans le temps additionnel, Anderlecht a finalement dû son salut à un tir placé de Camara, trouvé dans le rectangle par Ali Maamar, pour égaliser (90e+1, 2-2).

Belga