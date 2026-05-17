Les ultras d’Anderlecht boycottent la fin de saison

Les groupes ultras du RSC Anderlecht annoncent qu’ils n’animeront plus les tribunes lors des trois derniers matches de la saison. Ils dénoncent un manque d’ambition de la direction du club.

La tension monte entre une partie des supporters et la direction du RSC Anderlecht. Dans un communiqué publié ce 17 mai, les groupes ultras Mauves Army et South Leaders annoncent qu’ils suspendront toute animation dans les tribunes jusqu’à la fin de la saison.

Les supporters évoquent “neuf saisons à accepter l’inacceptable” et disent ne plus se reconnaître dans la gestion actuelle du club. “Nous sommes fatigués et dégoûtés de cautionner l’échec“, écrivent-ils, avant d’ajouter : “Le Royal Sporting Club Anderlecht vaut mieux que cela.“

Les ultras demandent également à leurs membres de ne plus porter de matériel des groupes lors des derniers matches. Cette décision intervient alors que le RSC Anderlecht s’apprête à boucler une neuvième saison consécutive sans trophée.