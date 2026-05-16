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Festival Narcisse & Friends : Erik Välilä peaufine “Beast in the Mirror”, son solo intense

À douze jours de la 3e édition de Narcisse & Friends, le danseur belgo-finlandais Erik Välilä répète son solo à Woluwe-Saint-Lambert.

Dans Beast in the Mirror, il explore la destructivité de l’homme à travers l’histoire, en s’appuyant sur trois masques : l’agresseur, la victime et la part animale.

Inspiré aussi par son service militaire en Finlande, l’artiste prépare depuis plusieurs mois cette performance.

Il sera accompagné, comme les sept autres danseurs belges et internationaux, par Luca Arrigoni, directeur artistique de la compagnie. Le festival se tiendra du 28 au 31 mai au Théâtre Mercelis, à Ixelles.

■ Reportage de Sarah Uenten

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