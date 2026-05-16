Une longue file devant une boutique de la Grand-Place, la police intervient: que s’est-il passé ce samedi matin ?

La nouvelle collaboration entre Swatch et Audemars Piguet a attiré de nombreux clients ce samedi matin à Bruxelles. La file a nécessité l’intervention de la police.

Il y avait du monde ce samedi matin dans la rue au Beurre, près de la Grand-Place. Une file s’est formée devant le magasin Swatch Megastore. Ces clients étaient là pour mettre la main sur une nouvelle collection très attendue : “Bioceramic Royal Pop”, une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet. Elle se compose de huit montres de poche colorées, inspirées des codes horlogers d’Audemars Piguet.

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Selon Brussels Today, certaines personnes étaient déjà là la veille pour pouvoir acheter cette montre de poche vendue à 385€.

La file était telle, ce samedi matin, que la police est intervenue. “Personne ne croit la police, mais c’est vrai ! Tout a été vendu à 8h du matin, n’attendez pas. C’est pour ça qu’on est là“, a tenté d’expliquer un policier aux personnes dans la file.

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En France, l’ambiance était toute autre : certaines personnes ont attendu durant plusieurs jours, sur le trottoir, pour acheter la “Royal Pop” et la revendre immédiatement à la sortie du magasin à un prix parfois supérieur à 1700€. La vente a finalement été annulée dans certaines boutiques, dont à Paris et à Lyon pour des raisons de sécurité. Dans les Yvelines, les forces de l’ordre ont eu recours à du gaz lacrymogène lorsque le centre commercial Parly 2 au Chesnay a été pris d’assaut par des acheteurs.



BX1 – Photo et vidéo: Caravaggio