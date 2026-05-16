Brussels Pride : voici le programme de ce 30ème anniversaire placé sous le signe de la résilience

La Brussels Pride, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, se tient samedi dans les rues de la capitale, avec une Pride March au départ du Mont des Arts dès 14h30. Quelque 200.000 personnes sont attendues pour cette édition placée sous le thème “When Times Get Darker, We Shine Brighter”, a annoncé l’organisation.

Le slogan, choisi par la RainbowHouse Brussels, se veut “fort et rassembleur, plus indispensable que jamais dans un contexte mondial incertain, où les droits des personnes LGBTQIA+ restent encore trop souvent contestés“, selon les organisateurs. Depuis trois décennies, la Brussels Pride incarne “la lutte, la résilience et le progrès” de la communauté LGBTQIA+ dans la capitale belge et européenne.

Au bout d’une dizaine de jours de festivités dans le cadre de la Pride Week, la Pride March représente samedi le point d’orgue de l’événement. Les festivités débuteront à midi sur la place de l’Albertine et le Mont des Arts et se poursuivront jusqu’à minuit.

► Lire aussi | Pride march, brocantes, course et chantiers : il sera difficile de circuler à Bruxelles ce week-end



Le cortège, en tant que tel, partira du Mont des Arts à 14h30 pour traverser le centre-ville en passant à proximité du quartier Saint-Jacques. Le Pride Village accueillera associations et institutions, tandis que la scène du Mont des Arts proposera des prestations d’artistes belges LGBTQIA+ et alliés, parmi lesquels la chorale Sing Out Brussels!, les drag-queens La Big Bertha, Valenciaga et LaDiva Live, ainsi que les DJ Andrei Stan, Blacksapho, RaQL et Chose.

Un dispositif “Safer Pride” sera déployé tout au long de la journée, avec une “Safer Zone” au Mont des Arts offrant écoute et soutien psycho-social et médical, ainsi qu’une Care Team mobile sur l’ensemble du périmètre.

Au total, une centaine de partenaires, associations et artistes contribuent à l’événement.

Belga – Photo : Belga Image