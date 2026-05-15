Pride march, brocantes, course et chantiers : il sera difficile de circuler à Bruxelles ce week-end

Pride Week, Jam’in Jette, brocantes, course, de nombreux événements auront lieu du vendredi 15 au dimanche 17 mai. En plus de cela, des chantiers perturberont l’accès et les déplacements à Bruxelles.

Circuler en voiture sera compliqués ce week-end dans la capitale. Il vaudra mieux privilégier les transports en commun pour éviter les différents axes bloqués.

Des travaux auront lieu sur les bretelles d’entrée et de sortie du carrefour des Quatre Bras de Tervueren, le long du ring de Bruxelles (R0), durant les longs week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte.

Les automobilistes en provenance de Zaventem et souhaitant se rendre à Bruxelles ou à Tervueren ne pourront pas emprunter la bretelle de sortie pour rejoindre l’avenue de Tervueren via le carrefour des Quatre Bras. Ils devront faire un détour par Groenendaal. Les personnes venant de Bruxelles par cette même avenue de Tervueren ne pourront pas utiliser la bretelle d’entrée en direction de Waterloo ou de l’E411. Ils devront d’abord prendre le ring extérieur jusqu’à la sortie Wezembeek-Oppem afin d’y effectuer un demi-tour. Il ne sera pas non plus possible de rejoindre le ring intérieur depuis l’avenue Baron Albert d’Huart.

La route sera asphaltée sur l’Avenue de Tervueren entre Montgomery et le square Léopold II. Cette portion sera fermée à la circulation et le trafic sera dévié vers les voies latérales. Le tunnel Tervueren en sortie de ville sera, quant à lui, totalement fermé.

Pride

La Brussels Pride, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, se tiendra le samedi 16 mai dans les rues de la capitale, avec une Pride March au départ du Mont des Arts dès 14h30. De nombreuses voiries seront temporairement fermées ou fortement ralenties dans le centre-ville. En prélude de la marche, la commune d’Ixelles lance « Pride in XL », un nouvel événement qui se tiendra à partir de 17h sur la Place du Luxembourg, face au Parlement européen.

Les festivités de la Brussels Pride seront accessibles en métro (lignes 1 et 5, De Brouckère et Gare Centrale), en tram (ligne 4 et 10, De Brouckère et Bourse, ou ligne 92 et 93, Royale, Palais et Parc) et en bus le 16 mai. Afin de permettre la tenue des festivités, les lignes de bus 29, 38, 46, 48, 50, 63, 65, 66, 71, 89 et 95 seront localement limitées ou déviées, étant donné que le centre-ville sera fermé à la circulation, précise toutefois la STIB.

Brocantes

Le samedi 16 mai, la chaussée d’Haecht sera coupée entre la rue Traversière et la place de la Reine, à cheval sur Saint-Josse et Schaerbeek. La traditionnelle brocante du Coin Perdu a fait son retour à Molenbeek le jeudi 14 mai. Une deuxième journée est prévue ce samedi 16 mai. L’événement se déroulera de 8h à 17h dans les rues Korenbeek, Potaerdegat, Verbiest et des Béguines.

Ixelles accueille dimanche la plus grande brocante de Bruxelles. La brocante des puces se tiendra à partir de 9h dans le quartier Bailli-Châtelain. Cette année, elle s’étendra sur la place du Châtelain entièrement rénovée, ainsi que dans les rues Simonis, Américaine, Aqueduc, Page, Campenhout, du Bailli, Faider et sur le parvis de la Trinité.

Le haut d’Uccle sera également pris d’assaut par les brocanteurs ce dimanche. 650 exposants occuperont le quartier Vanderkindere et la chaussée d’Alsemberg.

D’autres brocantes de plus petite taille auront lieu à Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre ou encore Laeken.

15 km de Woluwe

Organisée pour la première fois en 2009, l’épreuve revient ce dimanche, avec un départ et une arrivée toujours prévus au stade Fallon. Les axes routiers traversés par le parcours seront, par moments, fermés à la circulation, le temps du passage des coureurs.

Le parcours des 15km de Woluwe 2026

La commune conseille donc d’éviter “les déplacements motorisés sur le parcours entre 10h15 et 12h15.” De plus, le parking du stade Fallon ne sera pas accessible aux voitures cette année.

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