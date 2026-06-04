Colère des enseignants : “Une mobilisation historique”, estime le politologue Pascal Delwit

Selon le professeur de sciences politiques à l’ULB, interrogé dans Bonsoir Bruxelles par Fabrice Grosfilley, le mouvement des enseignants de ces dernières semaines représente une “mobilisation historique” pour l’ampleur du mouvement. “Ce qui est frappant dans cet épisode, c’est l’incroyable faiblesse du dialogue entre les autorités politiques et les organisations syndicales. Mais aussi, de manière très emblématique, tous les pouvoirs organisateurs“, ajoute-t-il.

■ Retrouvez en tête d’article l’interview complète du politologue Pascal Delwit au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonsoir Bruxelles