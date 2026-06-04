 Aller au contenu principal
BX1

Colère des enseignants : “Une mobilisation historique”, estime le politologue Pascal Delwit

Selon le professeur de sciences politiques à l’ULB, interrogé dans Bonsoir Bruxelles par Fabrice Grosfilley, le mouvement des enseignants de ces dernières semaines représente une “mobilisation historique” pour l’ampleur du mouvement. “Ce qui est frappant dans cet épisode, c’est l’incroyable faiblesse du dialogue entre les autorités politiques et les organisations syndicales. Mais aussi, de manière très emblématique, tous les pouvoirs organisateurs“, ajoute-t-il.

Retrouvez en tête d’article l’interview complète du politologue Pascal Delwit au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonsoir Bruxelles

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales