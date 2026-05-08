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Ixelles lance l’événement “Pride in XL” le week-end prochain

À l’occasion des 30 ans de la Brussels Pride, la commune d’Ixelles lance « Pride in XL », un nouvel événement qui se tiendra le vendredi 15 mai à partir de 17h sur la Place du Luxembourg, face au Parlement européen.

La commune d’Ixelles lancera ce week-end « Pride in XL » sur la place du Luxembourg, en ouverture des événements de la Pride. Organisée face au Parlement européen, cette initiative entend affirmer le soutien de la commune aux droits LGBTQIAP+ dans un contexte marqué par plusieurs reculs observés en Europe.

Les autorités communales mettent en avant leur volonté de défendre l’égalité et les droits humains à travers différentes actions menées tout au long de l’année, notamment avec la création prochaine d’un Conseil consultatif de l’Égalité et des Droits humains.

De 17h à 23h, l’événement proposera concerts, DJ sets et prises de parole d’associations engagées dans la défense des droits LGBTQIAP+.

Dans le cadre du mois des fiertés, plusieurs passages piétons arc-en-ciel seront également installés ou rénovés à différents endroits de la commune, notamment près de l’ULB, du quartier Saint-Boniface et du Crazy Circle. Ces aménagements visent à renforcer la visibilité de la communauté LGBTQIAP+ dans l’espace public et à réaffirmer l’engagement inclusif de la commune.

Rédaction/Photos : commune d’Ixelles

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