Quartier Peterbos: 45 suspects renvoyés en correctionnelle pour trafic de drogue

La chambre du conseil de Bruxelles a renvoyé vendredi 45 suspects devant le tribunal correctionnel pour avoir prétendument fait partie d’une organisation criminelle opérant depuis le quartier anderlechtois du Peterbos. Deux mineurs d’âge devront quant à eux répondre de leurs actes devant le tribunal de la jeunesse, annonce le parquet de Bruxelles.

Cette organisation, qui possédait des ramifications à Marseille et au Panama, se livrait à un trafic de drogue à grande échelle. Selon le parquet, elle pourrait également être liée à huit fusillades survenues dans la capitale.

Le quartier Peterbos, un ensemble de tours de logements sociaux situé à Anderlecht, souffre depuis longtemps d’une mauvaise réputation en raison des nuisances et de la criminalité liées au trafic de drogue qui y sévit. En décembre 2022, 30 personnes avaient été condamnées à des peines allant de 225 heures de travail d’intérêt général à huit ans d’emprisonnement pour avoir mis en place un trafic de drogue bien organisé à partir des immeubles sociaux du quartier.

Il s’agissait alors déjà du deuxième procès lié au trafic de drogue dans ce quartier et cela n’a pas changé les agissements au Peterbos. Des conflits ont éclaté à plusieurs reprises entre l’organisation y opérant et d’autres gangs de trafiquants. Bruxelles a, en outre, été régulièrement secouée par des fusillades qui ont fait plusieurs morts.

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L’organisation du quartier du Peterbos serait dirigée par Imad B., alias “Mara”. Condamné en décembre 2022 à une peine de huit ans de prison pour trafic de cocaïne et de cannabis, il aurait continué à diriger l’organisation, notamment grâce à l’utilisation d’un smartphone dans sa cellule. L’homme entretenait des liens avec des trafiquants de drogue dans la ville portuaire de Marseille, dans le sud de la France, mais avait également des partenaires au Panama, qui étaient, semble-t-il, chargés de l’achat et du transport de la cocaïne vers l’Europe.

En juin 2024, les enquêteurs bruxellois avaient déjà procédé à 25 perquisitions dans le cadre de l’enquête sur cette organisation criminelle. Cela avait mené à l’arrestation de 19 suspects, dont 17 en Belgique et deux à Marseille. L’enquête s’est toutefois poursuivie au cours des mois suivants. Ainsi, en mars 2025, une commission rogatoire a été menée au Panama, permettant d’identifier les trois partenaires locaux de “Mara”. Ceux-ci ont finalement été arrêtés en décembre dernier. Quelques semaines auparavant, en novembre, six autres suspects avaient également été privés de leur liberté à Bruxelles.

Imad B. est désormais également inculpé dans une autre affaire, liée à celle-ci, concernant la fusillade mortelle qui s’était produite le 14 septembre 2023 dans la rue Wayez à Anderlecht. Cette nuit-là, une Peugeot 3008 blanche y avait coincé une VW Golf. Plusieurs personnes étaient alors sorties de la Peugeot et avaient ouvert le feu sur le conducteur de la Golf, âgé de 31 ans. Ce dernier n’avait pas survécu à l’attaque mais il aurait été tué par erreur. Imad B. aurait donné l’ordre depuis sa cellule d’éliminer le chef d’un gang de trafiquants de drogue rival, mais les tireurs se seraient trompés de cible et auraient abattu un autre homme.

Belga – Photo : Caravaggio (archive 07/02/2026)